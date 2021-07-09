تامر حسني يُقصي رامز جلال عن صدارة الإيرادات

المصدر: القاهرة ■ الإمارات اليوم

بعد أشهر من تصدّر النجم المصري رامز جلال بفيلم «أحمد نوتردام»، استطاع الفنان تامر حسني إزاحته عن الصدارة، بفيلمه الجديد «مش أنا» ليشكل طفرة كبيرة في الإيرادات السينمائية، ويحقق في أيام ما يقرب من إجمالي إيرادات رامز جلال على مدى أسابيع طويلة منذ عرض فيلمه في عيد الفطر الماضي.

ورغم ظروف الطقس السيئة في مصر حالياً ومرور البلاد بموجة شديدة الحرارة، جعلت معظم الناس يلتزمون منازلهم، ما أثر في الايرادات والحركة السينمائية، تصدّر فيلم تامر حسني، وارتفعت حصيلة إيراداته الإجمالية منذ عرضه إلى نحو 17 مليون جنيه.

17 مليون جنيه منذ بدء عرضه.

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