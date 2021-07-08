رامي نجل عادل إمام يكشف حقيقة الحالة الصحية لوالده

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشف المخرج المصري رامي إمام نجل الفنان الكبير عادل إمام حقيقة تدهور الحالة الصحية لوالده مؤكداً أن «الزعيم صحته زي الفل والحمد لله كويس ومش تعبان ومفيش فيه أي حاجة وحشة نهائي وهو بيطمنكوا متقلقوش عليه».

وكانت حالة كبيرة من الجدل ظهرت خلال الفترة الماضية حول غياب الزعيم عادل امام عن الظهور وانتشرت كثير من الأخبار تفيد بتدهور حالته الصحية وهو سبب الغياب.

وقال رامي: «أنا مش عارف ليه الناس مش مركزة غير مع الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بس» وفقا لصحيفة الوطن.

وتابع المخرج رامي إمام قائلا: «ليه الناس متخيلة طول الوقت إن الزعيم تعبان وحالته الصحية مش كويسة أنا بيسألوني عن حالته كتير أوى وكأن مفيش غير بس صحته».

وأضاف رامى إمام «الزعيم صحته زي الفل والحمدلله كويس ومش تعبان ومفيش فيه أي حاجة وحشة نهائي وهو بيطمنكوا متقلقوش عليه».

يذكر أن الزعيم عادل إمام كان قد قدم مؤخرا مسلسل فلانتينو في السباق الرمضاني لعام 2020 وشارك معه عدد من الفنانين منهم داليا البحيري ودلال عبد العزيز وحمدي الميرغني وطارق الإبياري وهدى المفتي وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

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