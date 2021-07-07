مصر..فتاة «تيك توك» جديدة تثيرالجدل على خطى حنين حسام ومودة الأدهم

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

على طريقة فتيات «التيك توك» حنين حسام ومنة عبدالعزيز، ظهرت فتاة جديدة تدعى موكا حجازي، تقدم فيديوهات بذات الطريقة المستفزة، والخارجة عن المألوف، حتى استطاعت الوصول لاكثر من مليون و500 الف مشاهد، وتقوم الاجهزة الامنية الفيديوهات.



وتلقت أجهة الأمن المصري أكثر من بلاغ بحسب «المصري اليوم» «بانتشار فيديوهات لفتاة تدعى موكا حجازي، تسير تماما على خطى حنين حسام، ومودة الأدهم، بل هي أدهى منهما لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها أخيرا".

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