التحفظ على أموال زوجات رجل الأعمال المصري حسن راتب بقضية «الآثار الكبرى»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، التحفظ على أموال زوجات رجل الاعمال حسن راتب، المتهم بتمويل التنقيب عن الآثار. ورفضت محكمة الجنايات، بحسب عدد من الصحف المحلية، استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار حبسه على ذمة تحقيقات القضية التي عرفت إعلاميا بقضية " الآثار الكبرى"، والمتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم "نائب الجن والعفاريت" للتنقيب عن الآثار.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أصدر، في وقت سابق، قرارًا بالتحفظ على أموال حسن راتب، ومنعه بشكل مؤقت من التصرف في أمواله، لحين انتهاء التحقيق في القضية.

وتضمن القرار، كل الأموال النقدية والسائلة والمنقولة سواء كانت أسهمًا أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك «ومنع المتهم من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر».

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