ثعبان طوله 9 أمتار يعضّ نمساوياً في وضع محرج

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تحول صباح مواطن نمساوي إلى كابوس، الإثنين، عندما تسلل ثعبان ضخم من نوع الأصلة عبر أنابيب الصرف الصحي في منزله وفاجأه بعضة وهو جالس على كرسي المرحاض، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت الشرطة، إنها تعتقد أن الثعبان، وهو من نوع خانق غير سام موطنه الأصلي آسيا، يصل طوله لتسعة أمتار، فر من شقة أحد الجيران وتسلل للمرحاض عبر الأنابيب، لكن لم يتضح على وجه الدقة المسار الذي سلكه.

وتواصلت خدمات الطوارئ مع خبير زواحف أزال الثعبان وأعاده لمالكه، بينما تلقى الضحية العلاج اللازم في المستشفى نتيجة الإصابات الطفيفة.

وأشارت الشرطة إلى أن مالك الثعبان هو جار الضحية ويبلغ من العمر 24 عاما، ويملك 11 ثعبانا كلها خانقة وغير سامة، وتم إبلاغ مكتب الادعاء بالاشتباه في أن إهماله أدى لإلحاق الأذى بآخرين.

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