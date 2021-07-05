بالصور..«إنقذو كاميرون هيرين».. المجرم الوسيم يتحول إلى «ترند» خليجي

المصدر: متابعة-ندى الزرعوني

تصدر وسم #كاميرون_هيرين، خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية، والخليجية تحديدا، وذلك بعد انتشار فيديو له خلال نطق الحكم عليه بسبب دهسه لأم وابنتها في 2018 حين قرر أن يتسابق في إحدى شوارع فلوريدا في الولايات المتحدة.

واستطاعت عيون المجرم التي وصفت بالـ «ملائكية» وغيرها الكثير من كلمات الغزل، وردة فعله الصادمة، والحزينة تجاه الحكم أن تكسب تعاطف الفتيات، على منصات التواصل الاجتماعي، والتي وصلت إلى تمني أن يحلوا محله في السجن، كما انتشرت فيديوهات كثيرة مُمنتجة لهيرون، بخلفية أغاني رومانسية من قبل حسابات كثيرة، واعتبر الكثير أن حكم السجن لـ 24 عاما على هيرون قاسيا.

بالرغم من أن الحادث يعود إلى عام 2018، حيث دهس هيرون شابة تبلغ من العمر 24 عاما وابنتها التي تبلغ من العمر عاما واحدا في عربتها، خلال قيادته لمركبته الـ «فورد موستانغ» بسرعة 160 كيلو مترا في الساعة، وبالرغم من بشاعة الحادث إلا أن الأمر لم يلقى تعاطفا كبيرا، مقارنة بما حصده هيرون من تغريدات إعجاب لوسامته.

ووصلت حالة التعاطف والإعجاب من قبل الحسابات العربية، لدرجة نشر وسم باللغة الإنجليزية يدعو لـ «إنقاذ» كاميرون هيرون من الحكم القاسي، ومحاولة نشر حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الهدف.

وفي المقابل انتشرت تغريدات ورسائل أخرى عبر نفس المواقع، غاضبة ومعارضة لهذا التعاطف، وأخرى تظهر زوج ووالد الضحيتين خلال نوبة بكاء بعد النطق بالحكم، واصفة المتعاطفات بقلة الإنسانية، وبأن تعاطفهن مرتبط بوسامته لا أكثر.

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