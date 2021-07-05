ملك بريطانيا المقبل يكشف عن الأغنية التي تجعله "لا يقاوم الرقص" !

المصدر: د ب ا

كشف الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، عن الأغنية التي كانت تمنحه «رغبة لا تقاوم» في الرقص بينما كان يتحدث عن أفضل الأغنيات بالنسبة له، في برنامج إذاعي خاص بأحد المستشفيات.

وذكرت وكالة الانباء البريطانية بي إيه ميديا، أن الأغاني الخاصة بالفريق النسائي الامريكي «ذا ثري ديجريز» والنجمتين الامريكية ديانا روس، 77 عاما، والفرنسية الراحلة إديث بياف، كانت من بين الأغاني التي اختارها أمير ويلز،72 عاما، في حلقة خاصة تم تسجيلها مسبقا لصالح «جمعية إذاعات المستشفيات» في المملكة المتحدة.

وتحدث «صاحب السمو الملكي» في البرنامج - الذي يحمل اسم «ميوزيك آند ميموريز ويذ هيز رويال هاينس ذا برينس أوف ويلز» (الموسيقى والذكريات مع صاحب السمو الملكي أمير ويلز) - عن مدى «تأثري الشديد بالتفاني الذي أظهره العاملون والمتطوعون في النظام الصحي الوطني الرائع لدينا بجميع أنحاء البلاد»، وشكرهم «لقدرتهم المطلقة على التحمل وروحهم التي لا تقهر» في «مثل هذه الأوقات الأكثر صعوبة».

وأشاد الامير تشارلز أثناء البرنامج الذي استمر لمدة ساعة - والذي تم بثه عشية عيد الميلاد الثالث والسبعين للنظام الصحي الوطني - بالمتطوعين في المستشفيات ومحطات إذاعة تحسين الصحة والرفاهية، لعملهم من أجل الحفاظ على تواصل المجتمعات والترفيه عن المرضى أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا.

وتحدث ولي العهد عن مجموعة من أغنياته التي كانت مفضلة إليه طوال حياته، ومن بينها أغنية «جيفين اب.. جيفين إن»، التي غناها له فريق «ذا ثري ديجريز» بمناسبة عيد ميلاده الثلاثين، وأغنية يتذكرها «كانت تمنحني منذ فترة طويلة بدافع لا يقاوم للنهوض والرقص».

كما اختار تشارلز أغنية «دونت رين أون ماي باريد» للنجمة الامريكية باربرا سترايسند 79 عاما، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء البريطانية بي إيه ميديا.

وتضم الاغنيات الاخرى الموجودة ضمن قائمة أفضل أغنياته، والبالغ عددها 13 أغنية، «لا في أون روز» للمغنية الراحلة إديث بياف، و«أبسايد داون» للمغنية ديانا روس، و«ذا فويس» للنجمة الايرلندية إيميار كوين 48 عاما، و«ذا كليك سونج» للمغنية الجنوب إفريقية الراحلة ميريام ماكيب، و«يو آر إيه ليدي» للمغني البريطاني الراحل بيتر سكيليرن، و«لا مير» للمغني الفرنسي الراحل شار ترينيه، و«بيناتشي» للفريق الاسكتلندي «أولد بلايند دوجز»، و«لولوز باك إن تاون» للمغني الامريكي الراحل ديك باول، و«ذي كانت تيك ذات أواي فروم مي» للنجم الراحل فريد أستير والنجمة الراحلة جينجر روجرز.

وتتضمن المقاطع الموسيقية الأخرى «كروسينج ذا ستون» للفنانة كاترين فينش، و«تيدي إيه رودايست» للفنان برين تريفل. ويشار إلى أن الفنانين الاثنين من ويلز.

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