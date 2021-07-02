الأردن: حملة على مواقع التواصل لإنقاذ كلب

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

اطلق ناشطون أردنيون مهتمون بتربية الحيوانات الأليفة حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمساهمة في تسديد تكاليف علاج كلب تعرض لهجوم في مدينة الزرقاء.

وقال موقع "خبرني" الأردني أنه وبحسب الناشطين تعرض الكلب للاعتداء من قبل أطفال يقطنون في المنطقة التي عثر عليه بها ، وقامت احدى المواطنات باسعافه إلى إحدى العيادات البيطرية، لكنها لم تمتلك ما يكفي من النقود لعلاجه.

ونشرت المواطنة الأردنية رقم الحساب البنكي الخاص بالعيادة واسم الطبيب البيطري المشرف على حالة الكلب. ولاحقاً قالت أنه تم علاجه وانقاذه وارساله إلى العاصمة عمان.

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