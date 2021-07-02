السعودية: وفاة رجل إطفاء خلال مشاركته بإخماد حريق قبل زفافه بأيام

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

توفي أحد رجال الدفاع المدني السعودي، خلال مشاركته في حريق نشب امس في المدينة الصناعية بمدينة الدمام.

ونعى عدد من المغردين الشهيد مشعل مطلق الحريجي، الذي توفي خلال تأدية واجبه في مباشرة الحريق، سائلين له الرحمة والمغفرة.

ولم يسعف القدر الحريجي لإتمام مراسم زفافه الذي كان يستعد له، منتظراً عودة والده من الكويت.

في السياق ذاته، ذكرت مصادر أن الحريق الذي نشب وأسفر عن وفاة الشهيد الحربي، تسبب كذلك في إصابة 4 آخرين من رجال الدفاع المدني.

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