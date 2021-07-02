المغرب.. مشروع قانون يمنع ألقاب «لالا» و«مولاي» و«سيدي»

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تدرس وزارة الداخلية المغربية مشروع قانون جديد خاص بالحالة المدنية سيسري على جميع المغاربة بعد دخوله حيز التنفيذ، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأفاد موقع "هسبريس" بأنه وفقا لهذا القانون، سيتعين على الأسماء الشخصية ألا تكون مسبوقة بأي كنية أو صفة مثل "مولاي" أو "سيدي" أو "لالا".

كما يمنع اختيار الأسماء التي ترمز إلى مدينة أو قرية أو قبيلة، أو الاسم المركب إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المولود من جهة الأب مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية.

وسيكون ممكنا لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news