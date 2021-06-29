شريهان تعود VIP.. ما علاقة فريق «كوكو شانيل» بموكب المومياوات؟

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

بعد غياب طويل، تعود النجمة شريهان إلى المسرح من خلال «كوكو شانيل» التي من المنتظر عرضها على منصة شاهد VIP.

وأعلنت الشركة المنتجة للعمل أنه لكي تليق العودة بتاريخ شريهان الفني الكبير، يضم فريق عمل المسرحية التي بدأ العمل عليها منذ خمس سنوات، أسماء متميزة، مشيرة إلى أنه يقف خلف تصوير المسرحية مدير التصوير أحمد المرسي، الذي تولى تصوير إعلان شريهان في رمضان الماضي، كما كان المخرج والمصور لفعاليات موكب المومياوات الملكية بالاشتراك مع مازن المتجول.

ويمتلك المرسي مسيرة تتجاوز 50 فيلماً حصل من خلالها على أكثر من 20 جائزة دولية.

بينما يصمم ديكور المسرحية مهندس الديكور محمد عطية الذي كان مسؤولاً عن ديكور موكب المومياوات الملكية، وهو أحد أهم مصممي الديكور في مصر والعالم العربي، وتضم أعماله «الفيل الأزرق»، و«ولاد رزق» وغيرهما من الأعمال.

وفي المونتاج يتولى المهمة المونتير أحمد حافظ، أحد أعضاء فريق موكب المومياوات أيضاً، وهو مونتير يرتبط بأعمال مميزة في السينما المصرية والدراما، مثل «الفيل الأزرق»، و«ما وراء الطبيعة»، و«في كل أسبوع يوم جمعة»، وغيرها.

كذلك يضم فريق عمل المسرحية مصمم الرقصات هاني أباظة الذي وقف وراء تصميم استعراضات موكب المومياوات، والذي تعاون مع شريهان في موسم شهر رمضان الماضي.

وبالإضافة إلى فريق الموكب، يضم فريق عمل «كوكو شانيل» أسماء مهمة خلف الكاميرا والمسرح، منهم مصممة الأزياء ريم العدل التي تضم أعمالها تصميم أزياء في «كل أسبوع يوم جمعة»، و«واحة الغروب»، و«شيخ جاكسون»، و«اشتباك».

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