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    بالفيديو..استشارية أسرية: مشاهير"السوشال ميديا" وراء ارتفاع نسب الطلاق في السعودية

    المصدر:
    • متابعة- الإمارات اليوم
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    أكدت الاستشارية النفسية والأسرية، السعودية، عبير باكدم، أن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أسباب رئيسي في ارتفاع حالات الطلاق وإفساد العلاقات الزوجية في المملكة.

    وقالت الاستشارية النفسية لبرنامج «يا هلا»: إن مشاهير مواقع التواصل يصورون مقاطع من حياتهم غير حقيقية وهو ما يؤدي إلى الإحساس بالنقص لدى المتلقي، لان حياته مختلفة عن حياة المشاهير، مشيرة إلى أنهم يؤدون إلى زعزعة الثقة لدى المتلقي.

    وأضافت عبير باكدم، أنها باشرت حالتي طلاق وخلافات زوجية بسبب المشاهير في آخر أسبوعين فقط، ما يدل على مدى تأثيرهم على الحياة الزوجية للناس.

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