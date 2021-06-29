تعرّف على الأطعمة التي يمكن تناولها بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

نشرت منظمة المستهلك الاسبانية أن هناك مجموعة من الأطعمة يمكن تناولها رغم انتهاء تاريخ صلاحيتها؛ حيث يلاحظ أن هناك حدًا أدنى لعمر التخزين وفترة استهلاك المنتج.

ففي الحالة الأولى، يفقد الطعام صفاته الحسية ولكن يمكن تناوله دون الإضرار بالجسم، وذلك حسبما نشرت صحيفة “لا فانغارديا” الأرجنتينية.

ووفق التقرير المنشور، فالمنتجات القابلة للتلف بسرعة هي اللحوم النيئة والدجاج والأسماك وما إلى ذلك ولا يجب تناولها بعد انتهاء مدة الصلاحية.

وذكرت المنظمة أنه بعد انتهاء تاريخ الصلاحية، يجوز تناول الزبادي والخبز المحمص والفواكه المجففة والنقانق والجبن والطماطم المعلبة والمعكرونة، حسب قولها.

وفي هذا الاطار، تشمل القائمة أيضًا رقائق البطاطا والأرز والبقوليات والبسكويت والمشروبات الغازية والمربى والحساء الجاهز.

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