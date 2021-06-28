«إعمار للترفيه» تطلق مخيّماً للأطفال

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تطلق «إعمار للترفيه» مخيّماً للأطفال خلال عطلة نهاية العام ليكون فرصة تعليمية، وفسحة لقضاء أوقات ممتعة، بعيداً عن شاشات التلفاز والأجهزة الرقمية وألعاب الكمبيوتر.

وخلال الفترة من الرابع من يوليو حتى 26 أغسطس المقبلين، يمكن للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ثلاث وثماني سنوات، الانضمام إلى مخيم «ديغ إت»، والمشاركة في أنشطته التعليمية، وفعالياته المتنوعة التي تبعث على النشاط والحيوية، تحت إشراف فريق عمل المخيم المتخصص.

وتتنوع الفعاليات بين ورش العمل الإبداعية، والألعاب، والأنشطة الراقصة، وصناعة الإكسسوارات، وغيرها من التجارب، وسط بيئة آمنة ومريحة.

وإلى جانب أجواء المرح واللهو، يسعى فريق عمل المخيم إلى منح الأطفال بيئة تشجعهم على بناء صداقات جديدة، وتنمّي روح العمل الجماعي، وتُغني معارفهم، وتزيد من مهاراتهم الاجتماعية. كما يمكن للأحبّة الصغار الاستمتاع بمشاهدة الأفلام على شاشة «ريل سينما جونيور» في «سوق الينابيع».

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