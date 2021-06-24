نقل جيهان السادات إلى المستشفى.. وعائلتها تنفي إصابتها بـ"كورونا"

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

كشفت مصادر من عائلة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، عن تعرض أرملته جيهان السادات البالغة من العمر 87 عامًا لأزمة صحية طارئة، استدعت إدخالها أحد المستشفيات للعلاج، خلال الأيام الماضية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ليست مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور عصمت السادات، قد أعلن أن زوجة السادات، تمر بوعكة صحية شديدة. ووصفها في البيان، بـ"أم الأبطال" كما لقبها أسر شهداء حرب أكتوبر ومصابو العمليات الحربية نظرًا لجهدها الكبير وما قدمته لرعايتهم وتعويضهم من خلال مشروعات كثيرة كالوفاء والأمل وقرى الأطفال ( SOS ) وغيرها من المشروعات التي تبنتها.

وأشار البيان أن "جيهان سيدة أولى بمعنى الكلمة استطاعت أن تفي بواجباتها الأسرية وتقوم بدورها الاجتماعي والإنساني، كزوجة رئيس" واختتم البيان "بالدعاء بتقديم تحية من القلب لها في محنتها، والدعاء لها بالشفاء وتمام العافية". مؤكدا أنه "ستظل مواقفها الداعمة للدولة المصرية في مراحل عديدة فارقة في عمر الوطن خير شاهد على مسيرة رائعة حافلة بالعطاء والتضحيات.. سلامتك يا أم الأبطال".

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