لماذا شكرت أمل عرفة حكومتها وما علاقة والدها ومنهاج المدرسة؟

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعربت الفنانة السورية أمل عرفة عن سعادتها بإدخال والدها الفنان الراحل سهيل عرفة في مقررات الشهادة الإعدادية بمادة اللغة الفرنسية في سوريا.

وقالت عرفة في تغريدة عبر "تويتر": "أبي يُدرّس في منهاج الشهادة الإعدادية بمادة اللغة الفرنسية".

وأضافت: "شعور لا يوصف، شكرا سوريا".

ونشرت عرفة على حسابها عبر "فيسبوك" درسا عن والدها.

وسهيل عرفة ملحن وموسيقار سوري ولد عام 1935 وتوفي عام 2017.

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