عرفي وغيرة وإهانة.. شقيقة سعاد حسني تكشف حقيقة علاقة السندريلا وعبد الحليم حافظ

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أكدت جيهان عبد المنعم شقيقة الفنانة المصرية سعاد حسني، أن الأخيرة تزوجت من الفنان من عبد الحليم حافظ لمدة 6 سنوات عرفيا، وهو من رشحها لفيلم "البنات والصيف" بعد فيلم "حسن ونعيمة".

وبحسب تصريح لقناة "TEN" المصرية، أن "العندليب رفض في البداية إشهار الزواج من السندريلا كما أنه كان يغار عليها بشدة، وشعرت هي بالإهانة، ما تسبب في انفصالهما".

ونقلت "روسيا اليوم" عن جيهان قولها أن "والد سعاد حسني كان يرفض تعليم أبنائه رغم أنه كان خطاطا".

واعتبرت أنه "لن يأتي أحد مثل سعاد حسني"، مؤكدة أن "شقيقتها كانت مثقفة حقيقية".

وأضافت: " سعاد ثقفت نفسها بنفسها وجلست مع العديد من كبار الكتاب وتعلمت منهم الكثير ما ساهم في نشأة وتطور أفكارها".

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