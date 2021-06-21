شاهد يسرا اللوزي على طريقة "نمبر ون".. ضجة بسبب تقليدها محمد رمضان

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم



تعرضت الفنانة المصرية، يسرا اللوزي، لموجة كبيرة من الانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تقليدها الفنان محمد رمضان وحركته الشهيرة "نمبر ون".

ونشرت اللوزي صورة لها عبر "إنستغرام"، وهي جالسة وترتدي نظارة سوداء وتشير بأصبعها للرقم واحد، وكتبت "لقيت الكرسى ده فى الكرافان فما قدرتش أقاوم اللحظة"، مع ذكر لحساب النجم المثير للجدل.

ولكن يبدو أن المنشور لم ينل إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل، وشنو هجوما لاذعا عليها، لتقرر الممثلة المصرية الرد عليهم بمنشور آخر. وكتبت "الناس مابقاش عندها حس فكاهي وبقى دمهم تقيل أوي"، مضيفة "اللي مش فاهم ياريت يلتزم الصمت وشكراً".

يأتي ذلك، بالتزامن مع الأزمات المتتالية التي يعيشها الفنان المصري محمد رمضان، وآخرها ما كشفته الفنانة سميرة عبدالعزيز قائلة إن النجم المثير للجدل، وجه لها شتائم في رسالة عبر "واتساب"، بعد رفضها العمل في مسلسل من بطولته، مجسدة دور والدته.

و نفى محمد رمضان في فيديو نشره على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ما تردد من اتهامات بحقه، معتبرا أن كل ما ذكرته سميرة عبد العزيز لم يحدث على الإطلاق.

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