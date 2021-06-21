اعتقال إندونيسي لحيازته أجزاء من جسم نمر

المصدر: د ب ا

قال مسؤولون إندونيسيون امس إنه تم اعتقال رجل لقيامه بنقل أجزاء من جسم نمر في انتهاك لقوانين حماية الأنواع المهددة بالأنقراض في إندونيسيا.

وتم اعتقال الرجل (40 عاما) الذي كان يحمل صندوقين يحتويان على جلد نمر وجمجمته وذيله وجسم النمر وعظام الأرجل أمس في منطقة بنجكولو تينجاه في جزيرة سومطرة.

وقال إدوارد هوتابيا، رئيس وكالة تطبيق القانون التابعة لوزارة البيئة والغابات في سومطرة إنه بناء على حالة جلد النمر، يبدو أن الحيوان النادر قد قتل بعد اصياده بفخ.

يذكر أن الجزيرة، هي موطن الأعداد المتبقية من نمر سومطرة المعرض لخطر الإنقراض بشدة.

وذكر هوتابيا «التجارة في الحياة البرية جريمة غير عادية تتورط فيها شبكة من مجرمين متعددين ولها قيمة اقتصادية كبيرة».

وتصل عقوبة الاتجار في الحياة البرية في إندونيسيا إلى السجن لمدة خمسة أعوام وغرامة تبلغ 100 مليون روبية (7 آلاف دولار).

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