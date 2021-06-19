تطور جديد في قضية محمد رمضان و"الإساءة" لسميرة عبد العزيز

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

في تطور جديد بشأن ما أثير خلال الأيام الماضية حول تصريحات الفنان المصري محمد رمضان، "المسيئة" بحق الفنانة المصرية القديرة سميرة عبد العزيز، تقدم عضو مجلس الشيوخ المصري ياسر الهضيبي بمذكرة برلمانية عاجلة لاستدعاء وزيرة الثقافة ونقيب الممثلين، إثر هذه التصريحات "المسيئة لعضو في مجلس الشيوخ ولرمز من رموز الفن المصري"..

وقال الهضيبي بحسب عدد من الصحف والمواقع "إن الجميع شهد على مدار الساعات الماضية إساءة الفنان محمد رمضان لرمز كبير من رموز الفن في مصر والوطن العربي وهي الفنانة والنائبة سميرة عبد العزيز، وتعرضها لإساءة لفظية، مما يستوجب اتخاذ اجراءات رادعة من قبل كافة مؤسسات الدولة المعنية بالأمر ".

وأضاف الهضيبي أنه " يجب محاسبة رمضان بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لمواد قانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أنه دأب افتعال الأزمات والمشاكل من أعمال فنية تتنافى مع قيم المجتمع مرورا بأزمة الطيار الراحل، وأيضا الفيديو الذي نشر على صفحته والذي أعلن خلاله تحفظ الدولة على أمواله في البنوك، في إصرار كامل على أن يصدر للمواطنين أن الحكومة تحجز على أموال المواطنين، مما يضعف ثقة المواطن بإيداع أمواله البنوك المصرية..

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