خبراء منظمة طبية بريطانية يحددون بدقة أعراض سرطان البنكرياس

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلن خبراء المنظمة الطبية البريطانية لسرطان البنكرياس، أن آلام البطن أو الظهر، وفقدان الوزن بسرعة واضطرابات الجهاز الهضمي المستمرة، قد تشير إلى الإصابة بسرطان البنكرياس.

ونقلت صحيفة ( Daily Express)، و"روسيا اليوم" عن وثائق المنظمة، أنه خلال نمو الورم قد تظهر الأعراض ومن ثم تختفي، فمثلا قد يبدأ الشعور بعدم الراحة في البطن، مثل الألم الاعتيادي، ولكنه بعد ذلك ينتقل إلى الظهر.

ووفقا للخبراء "يمكن أن يشتد الألم عندما يستلقي المريض، ويخف عند الجلوس وقد يخف عند الانحاء للأمام". ومن الأعراض الأخرى لسرطان البنكرياس التي جاء ذكرها في وثائق المنظمة، فقدان الشهية والشعور بالوهن واصفرار الجلد وبياض العين.

ويشير الخبراء، إلى أنه من الضروري إبلاغ الطبيب عن أي من الأعراض المذكورة إذا استمرت أكثر من أربعة أسابيع.

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