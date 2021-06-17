سحبه من السياج..نمر يقتل عاملا في حديقة حيوان بجنوب إفريقيا

المصدر: جنوب أفريقيا-أ ف ب

قضى عامل في متنزه ترفيهي في جنوب إفريقيا بعد تعرضه لهجوم من نمر سيبيري قفز فوق سياج كهربائي ما تسبب بمقتل الرجل على الفور، على ما أعلنت الشرطة اليوم.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة بريسيلا نايدو إن رجلا يبلغ من العمر 50 عاما كان يصلح سياجا كهربائيا في إحدى الحظائر عندما قفز النمر عليه مما أدى إلى مقتله على الفور.

ولفت المتنزه في بيان إلى أن الرجل "كان يسير على طول ممر بين الحظائر عندما تعرض لهجوم من النمر المسمى جاسبر". وأضاف "حاول ديفيد تسلق سياج حظيرة أخرى لإنقاذ نفسه وقد سُحب من السياج، يبدو أن النمر جاسبر، كسر عنق ديفيد عندما سحبه من السياج".

وقالت الحديقة إن النمر قفز بعد ذلك إلى حظيرة أخرى، وتقاتل مع نمر آخر وقتله.

في عام 2015، نجت متطوعة أميركية في العشرينات من العمر من هجوم نمر سيبيري يبلغ من العمر عامين في الحديقة.

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