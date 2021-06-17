سيارة ذاتية القيادة لتوصيل البيتزا إلى المنازل في تكساس

المصدر: د ب ا



طورت شركة ريفراكشن إيه.آي الأمريكية الناشئة سيارة صغيرة ذاتية القيادة باسم «ريف-1» لتعمل في خدمة توصيل الطلبات للمنازل، حيث يجري اختبارها حاليا في بعض أحياء مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وتقول شركة ريفراكشن إيه.آي إنها ستبدأ بالشراكة مع سلسلة مطاعم ساوث سايد لاينج بيتزا، والتي تمتلك عدة فروع في أوستن حيث ستقوم السيارة ذاتية القيادة ذات الثلاث عجلات بتوصيل طلبات البيتزا إلى المنازل. وسيبدأ تشغيل السيارة في منطقة آن أربور.

وقال لوكه شنايدر الرئيس التنفيذي لشركة ريفراكشن في بيان «توسعنا في أوستن يمثل خطوة إضافية بالنسبة لرؤيتنا لتحويل خدمة التوصيل النهائي للطلبات إلى خدمة مستدامة ومتاحة للجميع ويمكن لأي شخص الاشتراك فيها»، مضيفا أنه يعتقد أن الحلول الحالية المتمثلة في «التوصيل عند الطلب» تتلاشى، في ظل معاناة الشركات والمستهلكين من الارتفاع المستمر لأسعار خدمات التوصيل إلى المنازل، في حين «تحقيق الربحية أصبح أمرا صعبا حتى لكبرى الشركات العاملة في هذا المجال».

يعادل حجم السيارة ريف-1 حجم إنسان على دراجة، وتستطيع السير بسرعة 15 ميلا في الساعة ومساحة التحميل لديها تبلغ 16 قدما مكعبا، بما يسع حوالي 6 حقائب بقالة، بحسب بيانات الشركة المطورة لها.

وستبدأ السيارة بالسير في الحارات المخصصة للدراجات أو على أرصفة الطريق، لكن شركة ريفراكشن إيه.آي تقول إنها تستطيع السير في الحارات المرورية للسيارات بسهولة، وعبور الأرصفة «إذا لزم الأمر».

وأشارت ريفراكشن إلى أن التوسع في مدينة أوستن جاء بعد أن نجحت الشركة في جذب تمويلات جديدة بلغت 2ر4 مليون دولار في مارس الماضي.

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