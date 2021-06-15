ياسمين نيار بعد محمد السبكي تتهم عصام كاريكا بالتحرش وهاني شاكر بالتحيز

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تواصل الفنانة الجزائرية ياسمين نيازا، إثارة الجدل، فبعد مناشدتها وزير العدل المصري التدخل للحصول على حقوقها من المنتج محمد السبكي "بدعوى زواجها منه"، انتقلت إلى اتهام الفنان عصام كاريكا بدعوى تحرش وتهديد لها بالقتل، إضافة إلى التعدي على حقها في إحدى الأغاني.

عصام كاريكا قال لموقع "مصراوي": "الموضوع لا يستحق التعليق، الشاكية حسب ما هو واضح لديها فراغ كبير و"ما عندهاش غيرنا"، ومن أجل البحث عن الشهرة بأي طريقة، لهذا وجهت الاتهامات إلى أسماء كبيرة".

وفيما يخص الأغنية محل الخلاف، قال: "الشكوى الخاصة بها حققت نقابة المهن الموسيقية فيها، وتم حفظها منذ سنوات، بعد التأكد من قانونية موقفي، وعدم التزامها بسداد المستحقات".

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد قررت في 25 سبتمبر 2019، حفظ الشكوى المقدمة من نجاة بن عزبية الشهيرة باسم "ياسمين نيازا" ضد عصام كاريكا، بسبب عدم التزام الشاكية بما تم الاتفاق عليه.

يذكر أن ياسمين كتبت عبر صفحتها على موقع فيس بوك: "أناشد وزير العدل بدولة مصر الحبيبة أن يأخذ لي حقي القانوني من محمد السبكي، ومن عصام كاريكا الذي تحرش بي وأخذ حقوق أغنية دفعت فيها مبلغًا، وهددني بالقتل، وكذلك الفنان هاني شاكر اللي قدم البراءة لعصام كاريكا بدون أن يحقق معي في القضية، سمع من طرف واحد وهو كاريكا وأنا تجاهلني تماما".

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