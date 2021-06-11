ولية عهد هولندا تتخلى عن بدل الدراسة: لا أفعل الكثير لاستحقها

المصدر: أمستردام -د ب أ

ذكر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الجمعة أن الأميرة أماليا، ولية العهد، /17 عاما/ قررت التخلي عن البدل الحكومي السنوي البالغ قيمته 6ر1 مليون يورو (9ر1 مليون دولار) خلال الدراسة بالجامعة.

وكتبت أماليا إلى رئيس الوزراء: "أجد الأمر غير مريح طالما أنني لا أفعل الكثير لاستحقها، ، بينما يحصل عليه الطلاب الآخرون بشكل أصعب، خصوصا خلال فترة فيروس كورونا الغامضة".

تبلغ ولية العهد الثامنة عشر عاما من العمر في ديسمبر وهو السن القانوني في هولندا ما يعني أنها سوف يحق لها الحصول على دخل سنوي بقيمة نحو 300 ألف يورو وبدل بقيمة نحو 3ر1 مليون يورو بدون ضرائب.

وغضب الكثيرون من الهولنديين بشأن حجم هذا البدل الذي يتم دفعه من خلال عائدات الضرائب، فيما يعتبر بعض النواب المبلغ غير منطقي أيضا.

تخرجت أماليا من المدرسة الثانوية أمس الخميس، ولكنها لم تكشف بعد عن المجال الذي سوف تدرسه في الجامعة فيما تعتزم السفر والخضوع لفترة تدريب أولا.

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