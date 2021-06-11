سيارة الأميرة ديانا (الفورد) للبيع في مزاد علني

المصدر: وكالات

طرح سيارة فورد موديل "إسكورت" التي كانت تقودها الأميرة ديانا (كواحدة من ضمن سياراتها الخاصة) للبيع بمزاد بمدينة "إسيكس" الإنجليزية.

وكان الأمير تشارلز قد قدم السيارة فورد إيسكورت، كهدية للأميرة ديانا قبل شهرين من زواجهما رسميا عام 1981.

واستخدمت الأميرة ديانا السيارة كوسيلة تنقل خاصة لمدة عامين حتى عام 1982، قبل أن تختفي السيارة تماما لتعود للظهور من جديد ضمن فعاليات مزاد علني مرتقب يقام في 29 يونيو الجاري. بحسب "موتور وان" المختص بأخبار السيارات.

وكان هذا الموديل، الجيل الثالث الذي يطرح من طراز فورد إيسكورت، وصنع منه 83 ألف نسخة.

ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة بيع السيارة عبر المزاد ما بين 42,260 ألف دولار و 56,350 ألف دولار.

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