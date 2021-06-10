أرملة سعيد صالح: زواجي لم يكن مصلحة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نفت شيماء فرغلي، أرملة الفنان الراحل سعيد صالح، إن زواجها من الفنان لم يكن زواج مصلحة، وقالت في لقاء مع الإعلامية ياسمين الخطيب "أن هناك من اعتقد أنها تزوجته حتى يساعدها في أعمال فنية، مشيرة إلى أن الفنان الراحل لم يساعدها نهائيا فنيا".

وأضافت: "سعيد طلب مني الابتعاد عن الوسط الفني وأن ألبس الحجاب، ولبست الحجاب فعلا 5 سنوات لأنني كنت أحبه".

وأضافت: "أنا ساعدته لأن خيره مغرقني، هو ماكنش عنده رصيد في البنك، كل اللي كان بيملكه شقة في الإسكندرية، وأنا كنت بصرف من خيره؛ لأنه كان عاملي مصروف ومعظم فلوسي اللي في البنك كانت من فضله".

واختتمت حديثها عنه قائلة: "سعيد صالح هو أفضل إنسان قابلته في حياتي، وصاحب فضل في حياتي، وحفظني القرآن الكريم، وعلمني بعد الانتهاء من الصلاة أن أسبح، وعلمني العديد من الأشياء في الدين والحياة".

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