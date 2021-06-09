«سيلفي» شمس البارودي وحسن يوسف حديث الساعة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تصدرت صورة "سيلفي" للفنان حسن يوسف، وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، منصات التواصل الإجتماعي، وتحولت إلى حديث الساعة، وتم تداولها على نطاق واسع.

وظهرت حسن يوسف وشمس البارودي خلال الصورة، مرتدية حجابها بجانب زوجها.

يذكر أن شمس البارودي كانت واحدة من أيقونات اﻹغراء في تاريخ السينما المصرية، ومنذ منتصف الثمانينيات قررت اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب بعد رحلة قامت بها مع والدها لأداء مناسك العمرة، وتبرأت من جميع الأعمال التي شاركت فيها.

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