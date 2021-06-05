انخفاض قياسي في عدد المواليد والزيجات باليابان

المصدر: طوكيو ■ رويترز

قالت وزارة الصحة اليابانية، أمس، إن عدد المواليد في اليابان انخفض إلى مستوى قياسي العام الماضي.

وأضافت أن عدد المواليد انخفض إلى 840 ألفاً و832 في عام 2020، متراجعاً بنسبة 2.8% عن العام السابق، وهو الأقل منذ بدء تسجيل المواليد في عام 1899.

وتسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، المتسبب في مرض «كوفيد-19» في انخفاض المواليد في أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، رغم توقعات سابقة بأن يؤدي العزل العام المصاحب للجائحة إلى زيادة عدد المواليد.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الزيجات المسجل في اليابان انخفض بنسبة 12.3% خلال العام الماضي إلى 525 ألفاً و490، وهو انخفاض قياسي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

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