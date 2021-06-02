«ليالي الأضواء».. نهر من النيون في جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «ياس ووتروورلد أبوظبي» - مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ - عن عودة فعالية «ليالي الأضواء» لتقدم لضيوفها من عشاق المغامرات والألعاب المائية مزيجاً من الأنشطة الترفيهية المباشرة والموسيقى والأضواء المبهرة، أيام الجمعة من الرابع إلى 27 من يونيو الجاري، في جزيرة ياس بأبوظبي.

وتتيح «ليالي الأضواء» قضاء أمسيات حافلة بالمرح والمغامرات المائية، ستبدو «ياس ووتروورلد أبوظبي» خلالها كلوحة فنية تتألق بالأضواء المنتشرة في أرجاء المكان، إلى جانب الاسترخاء على عوامات مضيئة في نهر النيون الوحيد من نوعه في الإمارات.

وأكدت الوجهة أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية، وتقديراً لهذه الجهود حصلت على شهادة الأمان من دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، إذ يهدف برنامج هذه الشهادة إلى تعزيز الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة بمختلف المرافق السياحية والمنشآت التجارية العاملة في أبوظبي.

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