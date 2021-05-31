هالة صدقي مطلوبة إلى بيت الطاعة: شكلها طاعه (on line)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة المصرية هالة صدقى، استدعائها في بيت الطاعة من قبل زوجها سامح سامي إسحق، وذلك من خلال إنذار من المحكمة.

ونشرت صدقي، صورة من إنذار الطاعة، عبر حسابها على "إنستغرام"، معلقة: " خبر سيئ لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعه، مع انه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني

وأضافت، "صحيح هو في اميركا وانا في مصر فشكلها هتكون طاعه on line استأذنكم علشان انزل اشتري الطشت والجلابية، بس حد عارف ممكن اجيب الولاد ولا لا، مقوله غراب البين طلعت كذب، مفيش فراق ولا حاجه، بلاغ للعرسان لما افض الاشتباك هنعمل طلبات جديده .. المسخره بعينها".

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