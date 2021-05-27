محمد رمضان ينهي خلافه مع سعد لمجرد ويعلن: كليب جديد «خلال ساعات»

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أنهى الفنان المصري محمد رمضان، اليوم، الخلاف بينه وبين المغني المغربي سعد لمجرد، بعد خلاف بينهما حول عائدات أغنية «انساي»، حيث قام رمضان بإعادة الأغنية إلى موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، بعد قيام إدارة أعمال لمجرد بحذفها خلال اليومين الماضيين.

ونشر محمد رمضان، فيديو كليب أغنية «انساي» عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، وكانت بكامل مشاهداتها التي وصلت 318,950,717، والتي كان قد تم طرحها في يوليو 2019 عبر قناته في موقع «يوتيوب».

ولتأكيد حسم الخلاف بينه وبين سعد لمجرد، وصفه محمد رمضان بـ «المعلم» وأعلن عن ثاني تعاون مصري مغربي على مستوى الأغاني، وذلك مع المغني العالمي «ريد وان»، موضحا أنه سيتم طرح فيديو كليب أغنية «المكسب» بعد ساعات.

وكتب محمد رمضان، في منشوره قائلا: «انتظروا بعد ساعات قليلة على قناتي الرسمية كليب المكسب بتاعنا ثاني أغاني الصيف وثاني تعاون مصري مغربي لي مع العالمي ريدوان بعد تعاوني مع المعلم سعد لمجرد».

وكانت إدارة يوتيوب، قد حذفت، الثلاثاء، أغنية «انساي» من موقعها، بطلب من إدارة أعمال سعد لمجرد، بعد خلاف مع محمد رمضان حول عائدات الأغنية.

وذكر موقع «360» المغربي استنادا إلى مصدر مقرب من لمجرد، أن رمضان رفض دفع ما بذمته من عائدات مشاهدات فيديو كليب «إنساي» على يوتيوب لزميله، رغم مرور عامين على طرح الأغنية، وتجاهل بنود العقد الموقع بين الطرفين، والذي يقضي بمنحه لمجرد نسبة مئوية من أرباح مشاهدات الكليب على منصة يوتيوب.

وأضاف المصدر ذاته أن إدارة أعمال الفنان المغربي تواصلت بشكل ودي مع إدارة أعمال رمضان، لكن هذا الأخير رفض احترام بنود العقد.

ومن المعروف أن رمضان ولمجرد تجمعهما علاقة صداقة، كانت الدافع لإنتاجهما عملا فنيا مشتركا، وقد حققت أغنية «انساي» نجاحا ساحقا، وبلغت ما يزيد عن 318 مليون مشاهدة.

وسبق أن حذف موقع يوتيوب الأغنية سنة 2019، قبل أن يعيدها، وكان السبب وقتها هو ادعاء شركة أجنبية ملكيتها لحقوق الملكية الفكرية للأغنية، بحسب تصريح لمخرج الفيديو كليب حسام الحسيني.

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