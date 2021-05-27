31 مايو نهاية الموسم الحالي لـ «دبي سفاري بارك»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت بلدية دبي أن الموسم الحالي لحديقة «دبي سفاري بارك»، إحدى أبرز الوجهات الترفيهية الموسمية في إمارة دبي، سيُختتم يوم الإثنين الموافق 31 مايو 2021، حيث ستغلق الحديقة أبوابها خلال أشهر الصيف على أن تستأنف نشاطها واستقبال الزوّار اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، وذلك حفاظاً على سلامة الحيوانات من ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأوضحت البلدية أن قرار التعليق المؤقت لأنشطة الحديقة في الفترة من الأول من يونيو وحتى نهاية شهر أغسطس يأتي وفق بروتوكول العمل المُعتمد للحديقة، والذي يراعي الحفاظ على سلامة الحيوانات، خصوصاً تلك التي لا تتسم البيئة المناخية لموائلها الطبيعية بالحرارة العالية، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويكفل حماية مختلف أشكال الحياة البرية المتنوعة التي تضمها الحديقة، والتي تم جلبها من مناطق متفرقة حول العالم، لاسيما وأن الحديقة تمتاز بأجوائها المفتوحة التي تحاكي في صفاتها البيئة الطبيعية للحيوانات. وأكدت أن الزوّار في ختام الموسم الحالي سيكون بإمكانهم الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الترفيهية بما في ذلك العروض الموسيقية الحية، وغيرها من الأنشطة التي تضفي مزيداً من البهجة على الزوار من مختلف الفئات العمرية.

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