ولاية أميركية تسمح بحمل المسدسات في الأماكن العامة دون ترخيص

صدق مشرعون في ولاية تكساس على مشروع قانون يسمح لمعظم الناس بحمل المسدسات بدون الحصول على ترخيص مسبق. وتتطلب القوانين الحالية من حاملي المسدسات ضرورة الحصول على ترخيص، وتدريب، وفحص للخلفية الاجتماعية التي يأتي منها الشخص المعني.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي"، فإن الحاكم الجمهوري لتكساس صوت لصالح التخلي عن القيود التي كان معمولا بها، رغم التحذيرات التي ترى أن هذه الإجراءات يمكن أن تعرض حياة الناس للخطر.

ويقول مؤيدو القانون إن الإجراءات الجديدة ستسمح لسكان تكساس بالدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل خلال تنقلهم في الأماكن العامة.

وستسمح الإجراءات الجديدة لكل شخص يبلغ من العمر 21 عاما أو أكثر بحمل المسدس إلا إذا كان له سجل إجرامي في الماضي أو فرضت عليه قيود قانونية.

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