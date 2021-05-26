ديزني تعتزم غلق 100 من قنواتها التلفزيونية الدولية

المصدر: بوربنك (أميركا) ■ د.ب.أ

تعتزم مجموعة الإعلام الأميركية «والت ديزني» غلق 100 من قنواتها التلفزيونية الدولية، خلال العام الجاري، في الوقت الذي تتجه نحو المستقبل الذي ستسيطر عليه خدمات البث المباشر عبر الإنترنت، مثل «ديزني بلس».

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن غلق هذه القنوات يأتي بالإضافة إلى 30 شبكة تلفزيونية دولية أغلقتها الشركة في العام الماضي.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لمجموعة «والت ديزني»، بوب تشيبك، قوله خلال مؤتمر «جيه.بي مورجان للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات»، أن «الإغلاق سيتم من خلال العقود التي أبرمتها الشركة في أسواق فردية، وتساعد الأرباح التي تحققها المجموعة من بعض شبكات ديزني التقليدية في سداد كلفة البرامج التي يمكن أن تبثها على خدمات البث المباشر، التي تشمل هولو وإسبن بلس في الولايات المتحدة.

وأضاف أن هناك إقبالاً متزايداً من جانب العملاء على اختيار مشاهدة المحتوى الإعلامي عبر خدمات البث المباشر عبر الإنترنت، وليس عبر القنوات التلفزيونية التقليدية.

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