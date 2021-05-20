4.5 ملايين زائر لموسم القرية العالمية الـ 25

المصدر: حياة الحرزي ■ دبي

أعلنت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة، وأحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، عن بدء استعداداتها لموسمها الـ26، كما أعلنت عن استقبالها لما يزيد على 4.5 ملايين ضيف في موسمها الـ25، الذي اختتمته أخيراً، بعد الاحتفال بذكرى اليوبيل الفضي.

برهنت القرية العالمية من جديد على مكانتها الراسخة في سوق السياحة والترفيه في ظل الظروف الحالية. وأعلنت إدارة الوجهة عن ترحيبها بالأفكار الجديدة، التي تتوافق مع جهودها المستمرة لإحياء المفاهيم المبتكرة عبر كل المجالات، مدفوعة بالتزامها لدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً استثمارياً، ومنصة فريدة للمبادلات التجارية على مستوى العالم.

وأعرب الرئيس التنفيذي في القرية العالمية، بدر أنوهي، عن تفاؤله بالاستعدادات الجارية لتنظيم الموسم الجديد، قائلاً: «لطالما وفرت القرية العالمية منصّة استثنائية لروّاد الأعمال الناشئين وذوي الخبرة، تقدّم لهم الدعم وتوجههم خلال مسيرتهم التنموية للإيمان بطموحاتهم وتحويلها إلى حقيقة. نحن فخورون بدعمنا المؤثر للشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافها، وعلى استعداد لتسخير خبراتنا ومواردنا من جديد، لدعم الأفكار الخلاقة التي يعمل عليها شركاؤنا».

استطاعت القرية العالمية خلال موسمها الـ25 ترسيخ مكانتها وجهة ترفيهية وثقافية وعائلية عالمية رائدة، حيث تسلط الأرقام الأخيرة الضوء على فرص وإمكانات الأعمال المحتملة التي تنتظر روّاد الأعمال في الموسم المقبل. وأكدت الوجهة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2020 إلى مايو 2021 دورها الداعم لقطاع السياحة والسفر، عبر كسر الحواجز وإرساء معايير جديدة كمنصّة تعكس سياسة دبي المتمثلة في «الانفتاح التجاري». واستقبلت الوجهة أكثر من 4.5 ملايينن زائر خلال موسم اليوبيل الفضي الذي استمر 190 يوماً، شاركت فيه 78 ثقافة عبر 26 جناحاً في جميع أنحاء المتنزه، مع أكثر من 300 مطعم وكشك قدمت أطباقاً من جميع أنحاء العالم، و3500 منفذ للتجزئة. الأمر الذي انعكس بفوائد وعائدات جمّة لأكثر من 5000 شريك وعارض خلال الموسم الذي امتد لستة أشهر.

مرافق وتسهيلات

تضع القرية العالمية مجموعة هائلة من المرافق والتسهيلات في خدمة شركائها، بدءاً من خدمات التأشيرات وصولاً إلى خدمات التأمين، حيث يعمل فريق متخصص يداً بيد مع روّاد الأعمال المبتدئين عن كثب لتوفير أفضل فرص النجاح. وتؤكد جهود التحوّل الرقمي التي أظهرتها القرية العالمية، على مدى المرونة وحجم الاستثمارات الضخمة الهادفة إلأى استشراف مستقبل ناجح. وقد استطاع الضيوف عبر تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية الحائز جوائز، الذي تم إطلاقه خلال الموسم الـ25، من الحصول على معلومات متكاملة حول مختلف الأعمال التي تستضيفها، وتحديد المواقع بسهولة داخل الوجهة بفضل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الأفضل على الإطلاق. كما وفرت محفظة GV Pay الإلكترونية من الجيل الجديد للضيوف خيارات الدفع الإلكتروني لإنجاز المعاملات التجارية بسهولة وبساطة.

فرص ترويجية

توفّر القرية العالمية أيضاً مجموعة واسعة من الفرص الترويجية، حيث استفاد الشركاء خلال الموسم الـ25 من المنصّات الرقمية التقليدية، إضافة إلى مشاركتهم في تحقيق 25 رقماً قياسياً في «غينيس» للأرقام القياسية، ما عزّز ظهورهم على نطاق واسع في قطاع العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية.

• 26 جناحاً تمثل ثقافات العالم.

• 300 جهة طعام من أنحاء العالم.

• 5000 شريك وعارض.

• 3500 منفذ متنوّع للتجزئة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news