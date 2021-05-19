إغلاق ميدان كاتدرائية نوتردام بسبب غبار الرصاص

المصدر: باريس ■ د.ب.أ

قالت الشرطة المحلية والهيئة الصحية بمنطقة العاصمة الفرنسية باريس، أمس، إن ميدان كاتدرائية نوتردام سيُغلق مؤقتاً، بسبب المستويات المرتفعة من غبار الرصاص. وكان التلوث بالرصاص مصدر قلق منذ اندلاع حريق في الكاتدرائية الشهير، منذ عامين.

وتراقب السلطات الصحية مستويات جسيمات الرصاص في الموقع. وعادة ما يكون الميدان أمام الكاتدرائية مفتوحاً في الوقت الذي تخضع فيه الكاتدرائية لأعمال إعادة بناء مكثفة.

وتجرى حالياً جولة جديدة من التنظيف. وأضافت السلطات في بيان: «بمجرد أن تنتهى أعمال التنظيف، وتعود جميع المستويات المسجلة لمستوى منخفض بصورة كافية، سيعاد فتح الميدان».

يشار إلى أن التسمم بالرصاص يسبب عواقب صحية خطرة على النظام العصبي المركزي، ويمكن أن يؤدي إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة أو تضرر الكلى.

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