بريطانيا: مشروع لزراعة الأشجار يحتفي بيوبيل الملكة البلاتيني

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

أطلقت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أول من أمس، حملة لزرع الأشجار بمناسبة مرور 70 عاماً على توليها العرش.

وأطلق مخطط «كوينز جرين كانوبي»، الذي تديره مؤسسة «كول أيرث» الخيرية المعنية بالمناخ والحكومة البريطانية، أول من أمس. وتهدف الحملة إلى تشجيع الناس على زراعة الأشجار من أكتوبر حتى نهاية عام 2022، وهو العام الذي يصادف اليوبيل البلاتيني للملكة.

وأصدر قصر باكنغهام صورة للملكة والأمير تشارلز وابنها وهو الشخص التالي لتولي العرش لإطلاق الحملة.

وقال الأمير تشارلز في مقطع فيديو صدر بهذه المناسبة: «سواء كنت فرداً يأمل في زرع شتلة واحدة في حديقتك أو مدرسة أو مجموعة مجتمعية تزرع شجرة أو مجلساً أو مؤسسة خيرية أو مشروعاً تجارياً يعتزم غرس طريق كامل من الأشجار أو مزارعاً يتطلع إلى إنشاء سياج جديد، كل شخص في جميع أنحاء البلاد يمكن أن يشارك في المشروع». وزرعت الملكة نحو 1500 شجرة في جميع أنحاء العالم خلال فترة حكمها.

ويمكن للمدارس والمجموعات المجتمعية البريطانية التقدم بطلب للحصول على ثلاثة ملايين شتلة مجانية من هيئة الحفظ «وودلاند ترست» جزءاً من المشروع.

• تهدف الحملة إلى تشجيع الناس على زراعة الأشجار.

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