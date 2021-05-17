صورة سيلفي تتسبب بكارثة في إندونيسيا

المصدر: جاكرتا ■ أ.ف.ب

قضى سبعة إندونيسيين على الأقل إثر غرق سفينتهم المحمّلة فوق طاقتها في بحيرة بجزيرة جاوة، بسبب تجمع سياح على متنها لالتقاط صورة سيلفي، كما أعلنت الشرطة الإندونيسية أمس.

ووقعت الحادثة في منطقة بويولالي حين تجمّع الركاب الـ20 فجأة في جهة واحدة من السفينة لالتقاط صورة جماعية، بحسب قائد شرطة جاوة أحمد لطفي.

وقال لطفي للصحافيين إن «الحادثة ناجمة عن الاكتظاظ» على السفينة، مشيراً إلى أن «الركاب الـ20 التقطوا صورة سيلفي على الجانب الأيمن، ما أدى إلى فقدان السفينة توازنها وانقلابها».

وأشارت الشرطة إلى مقتل سبعة أشخاص في الحادثة، وإغاثة 11 آخرين، فيما لايزال اثنان في عداد المفقودين والبحث عنهما مستمر.

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