سترة جانيت جاكسون تحقق 81 ألف دولار

المصدر: لوس أنجلوس ■ رويترز

بيعت سترة مصممة على الطراز العسكري كانت المغنية جانيت جاكسون قد ارتدتها خلال جولة لها لأداء أغنية «ريثم نيشن» عام 1990 بـ81 ألفاً و250 دولاراً في مزاد في بيفرلي هيلز، أول من أمس، وهو ما يزيد 20 مرة على تقديرها قبل البيع.

وكانت السترة السوداء ضمن أبرز ما بيع على مدى ثلاثة أيام للملابس والتذكارات الأخرى التي جمعتها المغنية على مدى 40 عاماً.

وقالت دار جوليان للمزادات إنه كان من المتوقع بيع السترة بمبلغ يراوح بين 4000 و6000 دولار. ولم يتم الكشف عن شخصية المشتري.

وتقوم جاكسون الفائزة بخمس جوائز غرامي، والتي ستكمل الـ55 من عمرها اليوم، ببيع أكثر من 1000 قطعة من الملابس التي ارتدتها على خشبة المسرح وفي جولات وخلال مقاطع موسيقية مصورة.

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