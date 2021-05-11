وفاة مصمم أجمل مباني شيكاغو بحادث دراجة هوائية

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

توفي المهندس المعماري الأميركي الألماني الشهير هيلموت يان المعروف بمبانيه العصرية المصنوعة من الزجاج والفولاذ، عن عمر يناهز 81 عاماً في حادث مروري في ولاية إيلينوي فيما كان على دراجته الهوائية، على ما أعلنت الشرطة الأحد. وأوضحت الشرطة أن الحادث شمل سيارتين كانتا تسيران في اتجاهين متعاكسين.

بنى هيلموت يان شهرته في سبعينات القرن العشرين وثمانيناته من خلال تصميمه لأجمل مباني شيكاغو. كذلك شارك في تصميم مقر مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن ثم بنى «ميونيخ إيربورت سنتر» و«سوني سنتر» في برلين. وكتبت رئيسة بلدية شيكاغو لوري لايتفوت على «تويتر» أن «هيلموت يان كان أحد أكثر المهندسين المعماريين إبداعاً في شيكاغو، ولن يُنسى أبداً أثره على المدينة (...)».

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