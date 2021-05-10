مقتل مصمم أجمل مباني شيكاغو بحادث دراجة هوائية

المصدر: واشنطن- ف ب

توفي المهندس المعماري الأميركي الألماني الشهير هيلموت يان المعروف بمبانيه العصرية المصنوعة من الزجاج والفولاذ، عن عمر يناهز 81 عاماً في حادث مروري في ولاية إيلينوي فيما كان على دراجته الهوائية، على ما أعلنت الشرطة الأحد.

وأوضحت الشرطة أن الحادث شمل سيارتين كانتا تسيران في اتجاهين متعاكسين، مضيفة أن سائق أحدهما نقل إلى المستشفى مصابا بجروح طفيفة.

بنى هيلموت يان شهرته في سبعينات القرن العشرين وثمانيناته من خلال تصميمه لاجمل مباني شيكاغو ، منها مركز تومسون ومحطة شركة "يونايتد إيرلاينز" في مطار أوهير الدولي.

كذلك شارك في تصميم مقر مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن ثم بنى "ميونيخ إيربورت سنتر" و"سوني سنتر" في برلين.

وكتبت رئيسة بلدية شيكاغو لوري لايتفوت على "تويتر" أن "هيلموت يان كان أحد أكثر المهندسين المعماريين إبداعاً في شيكاغو ، ولن يُنسى أبدًا أثره على المدينة (...)".

واضافت "ستبقى بصمته المعمارية ملموسة وظاهرة في كل أنحاء العالم لأجيال".



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