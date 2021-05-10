أوباما ينعى كلبه الوفي «بو»: سأفتقده كثيراً

المصدر: واشنطن ■ رويترز

رحل «بو»، كلب أسرة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الوفي الذي كانت رؤيته بفرائه الأسود والأبيض الكثيف وهو يمرح حول البيت الأبيض، أمراً مألوفاً.

وأعلن أوباما، أول من أمس، نفوق الكلب، وهو من سلالة كلب الماء البرتغالي، قائلاً: «كان حضوره دائماً ولطيفاً في حياتنا»، وأضاف على «تويتر»: «سأفتقده كثيراً»، بينما كتبت زوجته ميشيل، في تغريدة منفصلة، إن «بو» الذي كان عمره 12 عاماً، كان مريضاً بالسرطان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news