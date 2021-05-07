عروس هندية تلغي زفافها بعد فشل العريس في جدول الضرب

المصدر: وكالات

ألغت فتاة في ولاية أوتار براديش الهندية زفافها بعد فشل العريس باختبار أعدته له في جدول الضرب.

ووقعت الحادثة الغريبة اول من أمس، بعدما تشككت العروس في مستوى زوجها التعليمي، وقررت اختباره علنا أمام المدعوين، في جدول الضرب قبل تبادل الأكاليل، لكن الزوج المستقبلي فشل في الاختبار السهل، لتقرر العروس رفض الزواج ومغادرة الحفل سريعا بعد أن كان على وشك الاكتمال.

وحاول الأصدقاء وأفراد العائلة إقناع العروس بالعدول عن رأيها، لكنها شددت على أنها لا تستطيع الزواج بشخص لا يعرف أساسيات الرياضيات.

وأبدت ابنة عم العروس دهشتها عندما عرفت أن العريس غير متعلم، وقالت: "عائلة العريس أخفت عنا مسألة تعليمه، ربما لم يذهب إلى المدرسة من الأساس. لقد خدعتنا عائلة العريس. لكن عروستنا الشجاعة انسحبت دون خوف من المحظورات الاجتماعية".

وحسب الصحف المحلية، تدخلت أطراف عدة في المدينة لمصالحة العائلتين، لكن جهودها لم تكلل بالنجاح وتم الاتفاق بين العائلتين على إعادة جميع الهدايا والمجوهرات.

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