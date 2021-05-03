الأردن يلغي عبارة «غير لائق للعمل» لأصحاب الهمم

المصدر: عمان ■ د.ب.أ

أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة الصحة في الأردن، إلغاء عبارة «غير لائق للعمل»، في التقارير التي تصدرها اللجان الطبية اللوائية لأصحاب الهمم، لغايات التعيين.

وقال المجلس، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، إن هذه الخطوة جاءت انسجاماً مع نظام الخدمة المدنية، الذي يوجب على جهات العمل توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة، لتمكين الموظف من أصحاب الهمم من القيام بمهمات وظيفته، وفقاً لتقرير فني يصدر عن لجنة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى.

وقال أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، إن «هذه الخطوة ستنهي حقبةً طويلةً من الإقصاء والتمييز الذي كرّسته أحكام نظام اللجان الطبية على مدى 44 سنةً، دون أي مسوغ أو مبرر منطقي».

وأضاف أن معايير ما يسمى «القدرة على العمل» باتت تحكمها الترتيبات والتسهيلات والتكنولوجيا المساعدة، وثقافة قبول الآخر، وليست الحالة الجسدية أو النفسية للشخص.

وأوضح أن الخطوة ستسهل التحاق المرشحين للتعيين من الأشخاص أصحاب الهمم بالدوائر التي جرى ترشيحهم للعمل فيها، دون مسوغ لرفض قرار الترشيح، استناداً لهذه العبارة التي باتت من مخلفات الماضي.

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