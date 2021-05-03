بطلا «بو باترول» في ضيافة «دبي فستيفال»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلق دبي فستيفال سيتي مول، عرض «بو باترول»، بالتعاون مع «نيكلوديون» و«سبين ماستر» و«إيفنت بوكس»، إذ يستضيف شخصيتَي «تشيس» و«مارشال»، بطلَي الإنقاذ في سلسلة «بو باترول» الكرتونية، لاختبار تجارب مليئة بالمغامرة والحماس، وذلك خلال الفترة من السادس إلى 15 مايو الجاري. ودعت الفعالية زوارها من الأطفال إلى التوجه إلى خليج المغامرة، وتحدي أنفسهم في ألعاب عروض الجراء، إذ تتسنى لهم مساعدة بطليهم المحببين في مهام إنقاذ، يتعلّمون من خلالها أهمية العمل الجماعي وإعادة التدوير، وغيرهما الكثير من المبادئ والقيم.

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