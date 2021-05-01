حلمي بكر: تزوجت 13 مرة.. وأفكر في الزواج من جديد

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن الموسيقار حلمي بكر، أنه تزوج 13 مرة، لكنه ما زال يفكر في الزواج مرة أخرى رغم تقدمه في السن.

وأضاف الملحن الملقب بشهريار الفن خلال برنامج "العرافة" على فضائية المحور المصرية أن أكثر واحدة أحبته وأحبها هي الفنانة سهير رمزي.

وتابع "اتعرض عليا الزواج أول امبارح بعد السحور، وأنا عايز اتجوز تاني، مضيفا بسخرية "إحنا وصلنا لـ 13، وهنبدأ نعدّ من أول".

وتزوج بكر في بداية حياته الفنية، من الفنانة سهير رمزي (أول زواج له)، وأفاد بأنها أكثر امرأة امتلكت قلبه وأحبها، وبادلته المشاعر الرقيقة.

في سياق آخر، هاجم الملحن المصري المغنية اللبنانية، ميريام فارس، معتبرا أنه ليس لها قيمة أو كيان، رافضا قبول اعتذارها بعدما أساءت إلى مصر.

يذكر أن بكر لحن أكثر من 1500 لحن لكبار المطربين العرب كالفنانة وردة الجزائرية، وقدم 48 مسرحية غنائية أشهرها "سيدتي الجميلة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news