ثوران بركان جبل «ساكوراجيما» في اليابان

المصدر: طوكيو ■ د.ب.أ

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان أن بركان جبل «ساكوراجيما»، بجنوب غرب اليابان، ثار في وقت مبكر، أمس، وأطلق عموداً من الدخان وصل ارتفاعه إلى أكثر من 2300 متر. وقالت صحيفة «جابان توداي» اليابانية إنه في أعقاب ثوران البركان، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراً، ودعت سكان مدينتَي كاجوشيما وتاروميزو، في مقاطعة كاجوشيما، إلى حماية أنفسهم من التداعيات المحتملة للنشاط البركاني.

وذكرت السلطات أنه لم تَرِد تقارير عن أضرار مادية أو بشرية. و«ساكوراجيما» منطقة يوجد بها واحد من أنشط البراكين في اليابان، وهي متصلة بشبه جزيرة أوسومي في كيوشو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news