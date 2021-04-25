لطيفة بنت محمد بن راشد: قصة دبي والإنسانية قصة مسيرة والتزام وحب وعطاء لا تنتهي

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، إن «قصة دبي والإنسانية قصة مسيرة والتزام وحب وعطاء لا تنتهي ومثال جميل في عمل الخير ودعم المحتاجين في كل مكان ومن جميع الأطياف». وأضافت سموها في تغريدة على حسابها على موقع «تويتر» اليوم، أن «ما حققته دبي يوم أمس يعد إنجازا إنسانيا نبيلا يحصد 36.6 مليون درهم في المزاد الفني الخيري العالمي الذي نظمته مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وتابعت سموها في تغريدة أخرى أن «المزاد يدعم حملة 100 مليون وجبة، التي تعد أكبر حملة إنسانية على مستوى المنطقة لإطعام المحتاجين في 30 دولة في أربع قارات خلال شهر رمضان المبارك. أهنئ جميع من شارك في هذا الحدث الإنساني سواء من خلال تقديم أو شراء الأعمال الفنية».

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