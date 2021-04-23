ساشا جفري يقدّم عرضاً حياً في المزاد الفني الداعم لحملة 100 مليون وجبة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يقدم الرسام العالمي، ساشا جفري، صاحب أكبر لوحة فنية في العالم، عرضاً حياً للرسم في المزاد الفني الخيري، الذي تنظمه يوم السبت، مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ضمن الفعاليات الداعمة لحملة 100 مليون وجبة، الحملة الأكبر على مستوى المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة خلال شهر رمضان المبارك.

ويعد ساشا جفري أحد الرموز الفنية العالمية الداعمة للأعمال الإنسانية، كما أنه من أشهر الفنانين المعاصرين، وتمكّن من تسجيل اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، بعمل بالغ التميز، وهو لوحة فنية على القماش تُعد الأكبر من نوعها في العالم، وتحمل عنوان «رحلة الإنسانية» بمساحة 17 ألفاً و176.6 قدماً مربعة.

وقال الرسام العالمي ساشا جفري، صاحب أكبر لوحة في العالم: «كفنان وناشط في مجال العمل الإنساني، يشرفني أن أدعم هذه القضية المتمثلة بمبادرة 100 مليون وجبة، الرامية إلى إنهاء الجوع في العالم بحلول عام 2030»، وأضاف: «بالحب والتعاطف والتضامن يمكننا أن نتخطى هذا الحزن وانعدام العدالة، ومعاً يمكننا إنهاء قضية الجوع في العالم».

ودعا جفري إلى تغيير الواقع الذي تضطر فيه أمّ إلى التخلي عن طفل من أطفالها لأنها لا تستطيع إطعامه، مؤكداً أهمية تغيير ذلك بشكل فوري، وختم جفري بالقول: «لنصنع هذا الفارق، لنتحد في جهد واحد مشترك حتى نرسم البسمة في كل أنحاء العالم معاً ككيان واحد». ويشارك الممثل الأميركي العالمي، ويل سميث، في العرض الحي ضمن فقرات المزاد الفني الخيري الأكبر من نوعه، الذي تنظمه مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

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